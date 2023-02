Défilé Kaskarot Handi Dans les rues du village Saint-Pierre-d'Irube Catégories d’Évènement: Pyrénées-Atlantiques

Défilé Kaskarot Handi Dans les rues du village, 18 février 2023, Saint-Pierre-d'Irube

2023-02-18 09:00:00 – 2023-02-18

Pyrenees-Atlantiques EUR 0 0 Défilé des danseurs dans les quartiers, pour un moment de partage avec les hiriburutar.

9h Galharret, 11h Mispiracoitz, 13h Harri Xuri, 15h Mendixka, 17h Landalorea, 18h Harretxe, 19h Mastouloucia Défilé des danseurs dans les quartiers, pour un moment de partage avec les hiriburutar.

