La Fère La Fère Aisne, La Fère Defilé Halloween à la Fère La Fère La Fère Catégories d’évènement: Aisne

La Fère

Defilé Halloween à la Fère La Fère, 28 octobre 2021, La Fère. Defilé Halloween à la Fère 2021-10-28 14:30:00 – 2021-10-28 15:00:00

La Fère Aisne La Fère Rassemblement au collège Marie de Luxembourg à 14H30 pour un départ à 15H00 dans les rues de la ville. À l’issue du défilé, un goûter sera offert par la ville (Inscription en Mairie (03 23 56 62 00) jusqu’au vendredi 25 octobre).

Venez nombreux ! Rassemblement au collège Marie de Luxembourg à 14H30 pour un départ à 15H00 dans les rues de la ville. À l’issue du défilé, un goûter sera offert par la ville (Inscription en Mairie (03 23 56 62 00) jusqu’au vendredi 25 octobre).

Venez nombreux ! mairie@ville-lafere.fr +33 3 23 56 62 00 https://ville-lafere.fr/ Rassemblement au collège Marie de Luxembourg à 14H30 pour un départ à 15H00 dans les rues de la ville. À l’issue du défilé, un goûter sera offert par la ville (Inscription en Mairie (03 23 56 62 00) jusqu’au vendredi 25 octobre).

Venez nombreux ! Halloween La fere dernière mise à jour : 2021-10-13 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – OT Cœur de Picard

Détails Catégories d’évènement: Aisne, La Fère Autres Lieu La Fère Adresse Ville La Fère lieuville 49.66379#3.36397