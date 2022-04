DEFILE, FEU D’ARTIFICE ET CONCERT ST MICHEL

DEFILE, FEU D’ARTIFICE ET CONCERT ST MICHEL, 13 juillet 2022, . DEFILE, FEU D’ARTIFICE ET CONCERT ST MICHEL

2022-07-13 – 2022-07-13 Défilé avec les chars de Mi-Carême et de Festichar, Barakazic, danseuses etc… Fête Populaire : Défilé, feu d’artifice et concert du DJ Yes Event Défilé avec les chars de Mi-Carême et de Festichar, Barakazic, danseuses etc… dernière mise à jour : 2022-04-22 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville