Bas-Rhin Artolsheim A cette occasion, les Sapeurs-Pompiers organisent leur traditionnel défilé de chars réalisés par les associations du village et du Ried. Les Pompiers vous donnent ensuite rendez-vous sur la place du Foyer St-Maurice pour faire la fête au bal jusqu’au bout de la nuit. Venez nombreux!!! Défilé des associations avec des chars, soirée festive +33 3 88 85 93 88 A cette occasion, les Sapeurs-Pompiers organisent leur traditionnel défilé de chars réalisés par les associations du village et du Ried. Les Pompiers vous donnent ensuite rendez-vous sur la place du Foyer St-Maurice pour faire la fête au bal jusqu’au bout de la nuit. Venez nombreux!!! Artolsheim

