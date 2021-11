La Turballe La Turballe 44420, La Turballe DÉFILÉ DU SAINT-NICOLAS La Turballe La Turballe Catégories d’évènement: 44420

La Turballe

DÉFILÉ DU SAINT-NICOLAS La Turballe, 4 décembre 2021

2021-12-04 – 2021-12-04

La Turballe 44420 La Turballe A partir de 17h30 distribution de lampions aux enfants place de la Poste, 18h00 départ du défilé accompagné par une fanfare dans les rues de La Turballe. Arrivée sur le port, vin chaud offert, ainsi que des gâteaux, bonbons et chocolat chaud pour les enfants. cadro.didier@orange.fr +33 6 15 20 35 41 http://comitedesfetestrescalanlaturballe.fr/ A partir de 17h30 distribution de lampions aux enfants place de la Poste, 18h00 départ du défilé accompagné par une fanfare dans les rues de La Turballe. Arrivée sur le port, vin chaud offert, ainsi que des gâteaux, bonbons et chocolat chaud pour les enfants. La Turballe

