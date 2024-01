Défilé du Nouvel An chinois : cette année, le 13e célèbre le dragon !, dimanche 18 février 2024.

Le dimanche 18 février 2024

de 12h00 à 17h00

.Tout public. gratuit

Le défilé du nouvel an chinois du 13e arrondissement se tiendra le dimanche 18 février 2024 dès 12h, entre l’avenue de Choisy, la porte de Choisy et l’avenue d’Ivry. Soit une semaine après la célébration de la nouvelle année, le samedi 10 février.

La couleur phare du Nouvel An chinois ? Le rouge bien sûr ! Sortez donc vos costumes les plus chatoyants et rutilants pour célébrer le Nouvel An chinois et l’année du dragon, qui sera, comme chaque année, mis à l’honneur et représenté sous diverses formes. Peluches, peintures, illustrations…

Durant deux semaines, le 13e mettra à l’honneur le Nouvel An lunaire avec au programme des expositions, des conférences, et de spectacles… Le point d’orgue sera le célèbre défilé du Nouvel An chinois. Dimanche 18 février, à compter de midi, rendez-vous entre l’avenue de Choisy, la porte de Choisy et l’avenue d’Ivry. Musique chinoise, costumes traditionnels, danse du dragon, parade dépaysante… laissez-vous entrainer dans l’effervescence des festivités !

©Jean-Baptiste Gurliat/Ville de Paris