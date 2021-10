Le croisic 6 rue du Pilori 44490 Le croisic Le croisic, Loire-Atlantique Défilé d’Halloween 6 rue du Pilori 44490 Le croisic Le croisic Catégories d’évènement: Le croisic

6 rue du Pilori 44490 Le croisic, le vendredi 29 octobre à 17:00

Défilé costumé pour les enfants. Sur inscription à l’Office de Tourisme Port du masque obligatoire pour les plus de 11 ans.

Public

