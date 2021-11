Mortagne-au-Perche Mortagne-au-Perche Mortagne-au-Perche, Orne Défilé des sapeurs pompiers de Mortagne-au-Perche Mortagne-au-Perche Mortagne-au-Perche Catégories d’évènement: Mortagne-au-Perche

Orne

Défilé des sapeurs pompiers de Mortagne-au-Perche Mortagne-au-Perche, 27 novembre 2021, Mortagne-au-Perche. Défilé des sapeurs pompiers de Mortagne-au-Perche Mortagne-au-Perche

2021-11-27 – 2021-11-27

Mortagne-au-Perche Orne A l’occasion de la Sainte-Barbe venez assister au défilé des sapeurs-pompiers. En direction de la mairie, puis du monument aux morts. A l’occasion de la Sainte-Barbe venez assister au défilé des sapeurs-pompiers. En direction de la mairie, puis du monument aux morts. A l’occasion de la Sainte-Barbe venez assister au défilé des sapeurs-pompiers. En direction de la mairie, puis du monument aux morts. Mortagne-au-Perche

dernière mise à jour : 2021-11-19 par

Détails Catégories d’évènement: Mortagne-au-Perche, Orne Autres Lieu Mortagne-au-Perche Adresse Ville Mortagne-au-Perche lieuville Mortagne-au-Perche