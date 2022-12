Défilé des saisonniers Saint-Lary-Soulan Saint-Lary-Soulan Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Défilé des saisonniers Saint-Lary-Soulan, 21 décembre 2022

2022-12-21 – 2022-12-21

Hautes-Pyrénées Rendez-vous à 18h30 devant le chapiteau (en face The North Face / La Cantina / Le Balcon). décembre les saisonniers de Saint-Lary et de la vallée d’Aure se réunissent pour le grand défilé de lancement de la saison.

Cette animation festive de début de saison est ouverte à tous les saisonniers de la vallée: Écoles de Ski, commerçants, stations de ski, restaurants, services, etc… Employeurs… nous comptons sur vous pour relayer l’information auprès de vos équipes ! Saisonniers… une occasion unique et conviviale de se retrouver tous ensemble en ce début de saison ! +33 5 62 40 87 86 village SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan

