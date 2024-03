Défilé des artisans Audierne, vendredi 10 mai 2024.

Défilé des artisans Audierne Finistère

Le défilé des artisans aura lieu le vendredi 10 mai 2024 à 14h sur la place de la République et rue Louis Pasteur à Audierne.

Le défilé des artisans est associé avec les bars et restaurants de la place de la république pour un moment convivial, avec une terrassement dédier au défilé. Pensez à réserver !

Ce défilé a pour but de mettre en lumière le travail des artisans du Cap Sizun et de ses alentours.

Le défilé regroupera 20 à 25 mannequins volontaires pour 2 passages, soit un total de 2 heures ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-10 14:00:00

fin : 2024-05-10

place de la République

Audierne 29770 Finistère Bretagne contact@rikimargot.fr

