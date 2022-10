Défilé déguisé Halloween Noves Noves Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhne

Bouches-du-Rhne Noves 8ème édition Défilé déguisé Halloween organisé par l’ACM de Villargelle.

Avec la participation de l’association l’Oustau di Pichot et la MAM Tourniqueti-Tourniqueton.



Une collation sera offerte à toutes les personnes déguisées.



Les enfants extérieurs au centre de loisirs de Villargelle demeureront sous la responsabilité de leurs accompagnateurs. Défilé déguisé Halloween à Noves. +33 4 90 92 90 43 Noves

