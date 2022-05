Défilé décalé – Les vitrines

2022-05-06 18:30:00 – 2022-05-06 Vous pourrez y admirer vêtements et chaussures pour femmes, hommes et enfants, mais aussi des produits moins habitués des podiums de défilés de mode comme des plateaux de fromages, des casseroles ou des livres, le tout présenté par des mannequins amateurs. Diverses animations compléteront l'événement, qui sera suivi, à 20 h, de la retransmission sur écran géant du match de handball opposant le C'Chartres Métropole Handball à Aix. Une trentaine de commerçants membres de l'association Les Vitrines C'Chartres présenteront leurs articles ou leurs produits le vendredi 6 mai à l'occasion d'un « défilé décalé » sur un podium de 10 mètres de long monté place Châtelet. contact@vitrines-chartres.com +33 6 40 13 16 01

