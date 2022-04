Défilé de voitures anciennes Saint-Martin-de-Seignanx Saint-Martin-de-Seignanx Catégories d’évènement: Landes

Saint-Martin-de-Seignanx

Défilé de voitures anciennes Saint-Martin-de-Seignanx, 24 avril 2022, Saint-Martin-de-Seignanx. Défilé de voitures anciennes Saint-Martin-de-Seignanx

2022-04-24 11:00:00 – 2022-04-24 11:15:00

Saint-Martin-de-Seignanx Landes EUR Dimanche 24 avril 2022, le club de voitures anciennes “AUTO RETRO DU SEIGNANX” célèbrera la Journée Nationale des Véhicules d’Epoque (JNVE) instaurée par la fédération FFVE en 2017.

A ce titre, une vingtaine de véhicules anciens âgés de plus de 40 ans engagés dans la “Randonnée du Seignanx” relieront les 8 communes du Canton du Seignanx (Ondres, Tarnos, Saint-Martin de Seignanx, Saint-André-de-Seignanx, Biaudos, Biarrotte, Saint-Laurent-de-Gosse, Saint-Barthélemy).

