Défilé de véhicules d’époque Flers, samedi 17 août 2024.

Défilé de véhicules d’époque Flers Orne

– Samedi 17 août à partir de 11h défilé d’une quinzaine de véhicules d’époque avec un piper écossais (parcours en centre-ville avec arrivée sur le parking du château)

Exposition des véhicules de 11h à 14h

– Samedi 17 août à 14h Visite guidée «la libération de Flers et la résistance par Hugues Ménès, guide-conférencier « On a retrouvé la 11ème DB » départ du parc du château de Flers

– Samedi 17 août à partir de 11h défilé d’une quinzaine de véhicules d’époque avec un piper écossais (parcours en centre-ville avec arrivée sur le parking du château)

Exposition des véhicules de 11h à 14h

– Samedi 17 août à 14h Visite guidée «la libération de Flers et la résistance par Hugues Ménès, guide-conférencier « On a retrouvé la 11ème DB » départ du parc du château de Flers .

Avenue du Château

Flers 61100 Orne Normandie accueil@flers-agglo.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-17 11:00:00

fin : 2024-08-17 14:00:00



L’événement Défilé de véhicules d’époque Flers a été mis à jour le 2024-01-31 par Orne Tourisme