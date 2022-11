Défilé de tracteurs illuminés Bourgougnague Bourgougnague Catégories d’évènement: Bourgougnague

Lot-et-Garonne

Défilé de tracteurs illuminés Bourgougnague, 26 novembre 2022, Bourgougnague. Défilé de tracteurs illuminés

Bourgougnague Lot-et-Garonne

2022-11-26 – 2022-11-26 Bourgougnague

Lot-et-Garonne Bourgougnague EUR Pour sa 2ème édition, la MFR de Bourgougnague vous propose le défilé de tracteurs illuminés. Si vous aimez les belles mécaniques et l’esprit de Noël cette manifestation est faite pour vous ! Venez découvrir une collection d’engins spécialement décorés pour l’occasion avant le grand défilé vers Lauzun et Miramont-de-Guyenne. L’inscription est obligatoire pour les tracteurs participants. Restauration sur place. Pour sa 2ème édition, la MFR de Bourgougnague vous propose le défilé de tracteurs illuminés. Venez découvrir une collection d’engins spécialement décorés pour l’occasion avant le grand défilé. Inscription obligatoire pour les tracteurs participants. Restauration sur place. +33 5 53 94 12 07 Maison Familiale et Rurale de Bourgougnague ©mfrbourgougnague

Bourgougnague

dernière mise à jour : 2022-11-18 par

Détails Catégories d’évènement: Bourgougnague, Lot-et-Garonne Autres Lieu Bourgougnague Adresse Bourgougnague Lot-et-Garonne Ville Bourgougnague lieuville Bourgougnague Departement Lot-et-Garonne

Bourgougnague Bourgougnague Lot-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bourgougnague/

Défilé de tracteurs illuminés Bourgougnague 2022-11-26 was last modified: by Défilé de tracteurs illuminés Bourgougnague Bourgougnague 26 novembre 2022 Bourgougnague Bourgougnague, Lot-et-Garonne Lot-et-Garonne

Bourgougnague Lot-et-Garonne