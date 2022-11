DÉFILÉ DE SAINT-NICOLAS Yutz Yutz Catégories d’évènement: Moselle

2022-12-03 16:30:00

Moselle Saint Nicolas est une figure emblématique à Yutz. Sa popularité se mesure chaque année à l’occasion du célèbre défilé qui anime la ville. Ce sont plus de 10 000 personnes qui sont présentes sur le parcours du défilé de Saint-Nicolas, pour admirer la douzaine de chars et les 700 participants organisé par l’association S.Y.M.E.C (Si Yutz m’Etait Conté) Rue Roosevelt Dans les rues Yutz

