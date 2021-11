Saint-Mihiel Saint-Mihiel Meuse, Saint-Mihiel DÉFILÉ DE SAINT-NICOLAS Saint-Mihiel Saint-Mihiel Catégories d’évènement: Meuse

Saint-Mihiel

DÉFILÉ DE SAINT-NICOLAS Saint-Mihiel, 4 décembre 2021, Saint-Mihiel. DÉFILÉ DE SAINT-NICOLAS Saint-Mihiel

2021-12-04 – 2021-12-04

Saint-Mihiel Meuse Point de départ : Carrefour Maurice Claudin

Arrêts : Brasserie Lorraine, Open Bar

Arrivée à la mairie

Feu d’artifice place du Sahara Avec la participation des élèves de la classe de percussions du Conservatoire Municipal de Musique de Saint-Mihiel. valhem.jacques@free.fr Comité des Fêtes de Saint-Mihiel

Saint-Mihiel

dernière mise à jour : 2021-11-10 par

Détails Catégories d’évènement: Meuse, Saint-Mihiel Autres Lieu Saint-Mihiel Adresse Ville Saint-Mihiel lieuville Saint-Mihiel