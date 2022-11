DÉFILÉ DE SAINT-NICOLAS Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges Catégories d’évènement: Saint-Dié-des-Vosges

Vosges Saint-Dié-des-Vosges Vosges Départ du gymnase René Perrin à Foucharupt en direction de la place du Général de Gaulle suivant le parcours traditionnel (rue d’Alsace, place Saint-Martin, rue Thiers).

Au programme : 15 chars, dont 1 nouveau char pour Saint-Nicolas en cours de construction en partenariat avec l’Ecole des Nez Rouges, 6 groupes costumés et parades, 7 fanfares. Ce sont 29 associations, dont 17 de Saint-Dié et 8 de l’agglo qui participeront à ce défilé d’environ 1 heure sur un thème libre. +33 3 29 52 66 66 http://www.saint-die.eu/ Saint-Dié-des-Vosges

