Meurthe-et-Moselle Défilé de St-Nicolas organisé par l’Office des Fêtes, avec le concours de la Ville et des associations et structures partenaires. Thème 2022 : les bandes dessinées

Départ du parcours depuis le quartier Niederbronn-Zola. Spectacle pyrotechnique à l’issue du défilé sur le Champ de Mars. Plus de détails à venir (horaires, parcours, chars…). +33 3 83 76 23 75 CCTLB

