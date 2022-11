DÉFILÉ DE SAINT NICOLAS Fraize Fraize Catégories d’évènement: Fraize

Vosges

DÉFILÉ DE SAINT NICOLAS Fraize, 4 décembre 2022, Fraize. DÉFILÉ DE SAINT NICOLAS

Mairie place de la Mairie Fraize Vosges place de la Mairie Mairie

2022-12-04 – 2022-12-04

place de la Mairie Mairie

Fraize

Vosges Fraize Défilé organisé par la Mairie dans les rues de Fraize.

Spectacle pour enfants.

Buvette sur place. +33 3 29 50 80 07 place de la Mairie Mairie Fraize

dernière mise à jour : 2022-11-17 par

Détails Catégories d’évènement: Fraize, Vosges Autres Lieu Fraize Adresse Fraize Vosges place de la Mairie Mairie Ville Fraize lieuville place de la Mairie Mairie Fraize Departement Vosges

Fraize Fraize Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fraize/

DÉFILÉ DE SAINT NICOLAS Fraize 2022-12-04 was last modified: by DÉFILÉ DE SAINT NICOLAS Fraize Fraize 4 décembre 2022 Fraize Mairie place de la Mairie Fraize Vosges Vosges

Fraize Vosges