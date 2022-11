DÉFILÉ DE SAINT-NICOLAS Florange Florange Catégories d’évènement: Florange

Moselle

DÉFILÉ DE SAINT-NICOLAS Florange, 3 décembre 2022, Florange. DÉFILÉ DE SAINT-NICOLAS

134 Grand Rue Mairie de Florange Florange Moselle Mairie de Florange 134 Grand Rue

2022-12-03 17:00:00 17:00:00 – 2022-12-03

Mairie de Florange 134 Grand Rue

Florange

Moselle Le Saint patron de la Lorraine, accompagné de ses fidèles compagnons, défilera dans les rues de Florange pour le plus grand plaisir des enfants et des parents. florange@ville-florange.fr +33 3 82 59 32 60 https://florange-online.fr/ Ville de Florange

Mairie de Florange 134 Grand Rue Florange

dernière mise à jour : 2022-11-16 par

Détails Catégories d’évènement: Florange, Moselle Autres Lieu Florange Adresse Florange Moselle Mairie de Florange 134 Grand Rue Ville Florange lieuville Mairie de Florange 134 Grand Rue Florange Departement Moselle

Florange Florange Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/florange/

DÉFILÉ DE SAINT-NICOLAS Florange 2022-12-03 was last modified: by DÉFILÉ DE SAINT-NICOLAS Florange Florange 3 décembre 2022 134 Grand Rue Mairie de Florange Florange Moselle Florange Moselle

Florange Moselle