Vosges Étival-Clairefontaine A 16 h 30, rassemblement devant l’entrée des papeteries. Pour les enfants, distribution gratuite d’un lampion et d’un bon pour un chocolat chaud.

A 17 h, départ du défilé en direction de la place Abbatiale. Participation de l’Orchestre d’Harmonie et de Senones en Fête. Remise des clés de la cité par M. le Maire.

Buvette et vin chaud chalet sur place. +33 6 07 14 19 56 Étival-Clairefontaine

