Meurthe-et-Moselle Avec quelques jours d’avance, profitez du passage de Saint-Nicolas dans les rues de Damelevières dès ce 4 décembre prochain.

Le défilé de Saint-Nicolas passera aussi sur les stands du marché pour distribuer quelques friandises. Damelevières

