Somme Picquigny Le samedi 24 décembre, retrouvez le char de Noël de la commune de Picquigny avec le Père Noël !

Départ prévu vers 15h aux ateliers communaux situés sur le chemin de halage. Déambulation prévues dans les rues de Picquigny : rue de la Chaussée, rues au-delà du pont, arrêt à la maison de retraite vers 15h45, cavée d’Airaines, etc….. Vers 18h : arrêt-apéro Place de la gare avec le Père Noël Le samedi 24 décembre, retrouvez le char de Noël de la commune de Picquigny avec le Père Noël !

