Défilé de Noël Forges-les-Eaux

2021-12-05 14:00:00 – 2021-12-05 18:00:00

Forges-les-Eaux Seine-Maritime Fan o’cox organise son 1er défilé de noël à Forges-les-Eaux.

Défilé sur le marché de noël avec des autos et motos.

