Défilé de mode UCIA

Défilé de mode UCIA, 7 mai 2022, . Défilé de mode UCIA

2022-05-07 20:00:00 – 2022-05-07 Dans le cadre de sa saison culturelle et festive sous le signe du Japon, la ville de La Loupe vous propose un défilé de mode. Ville La Loupe dernière mise à jour : 2022-04-23 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville