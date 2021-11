Roubaix Salle Henri Watremez Nord, Roubaix Défilé de Mode Sofien Abed X Secours Populaire comité de Roubaix Salle Henri Watremez Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Salle Henri Watremez, le samedi 13 novembre à 19:00

Depuis 1 an, des ateliers de couture, tenus par Sofien Abed un jeune styliste, ont été proposés aux habitants de Roubaix et ses alentours. Ces ateliers, leur ont permis d’apprendre à recycler d’ancien vêtement et de les transformer. Le Mode Show est un événement qui promeut une nouvelle façon de consommer la mode. Le projet s’appuie sur la manière de créer du nouveau à partir de l’ancien, ce qu’on appelle aujourd’hui l’upcycling. Le samedi 13 novembre est donc organisé un [défilé de mode](https://www.roubaixxl.fr/le-modeshow-1-un-defile-solidaire-et-eco-responsable/) pour admirer les créations réalisées lors de ces ateliers. Premier défilé de Mode soutenu par LVMH, Dr. Martens et YKK issu d’une collaboration entre Le Secours Populaire Français comité de Roubaix et le créateur SOFIEN ABED.

Entrée libre sur réservation (places limitées)

