Défilé de mode Hôtel de ville Sens, samedi 23 mars 2024.

L’Association de commerçants Coeur de ville et les commerçants du centre-ville de Sens vous invitent à un événement qui marquera le début du printemps un défilé de mode dans les Grands salons de l’Hôtel de Ville. Cette soirée sera l’occasion pour les commerçants de présenter leur nouvelle collection Printemps Été 2024.

Venez découvrir en avant-première les tendances qui feront fureur cette saison. Des tenues casual aux looks plus sophistiqués, il y en aura pour tous les goûts et toutes les occasions. C’est aussi une excellente opportunité de soutenir le commerce local et de mettre en lumière le dynamisme et la créativité des boutiques de notre belle ville.

Un rendez-vous à ne surtout pas manquer pour tous les amoureux de la mode et ceux qui souhaitent passer une soirée agréable tout en découvrant les nouveautés de la saison. Venez célébrer le printemps en style avec nous !

Billeterie en vente à l’Office de tourisme. 5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 19:30:00

fin : 2024-03-23

Hôtel de ville 100 Rue de la République

Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté courrier@mairie-sens.fr

