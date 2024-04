Défilé de mode la mode en conscience Milhac-de-Nontron, dimanche 28 avril 2024.

Défilé de mode la mode en conscience Milhac-de-Nontron Dordogne

“Entre Fils” et ses deux couturières créatrices, Véronique et Sabine (habitant Saint Front la Rivière) organisent un défilé de mode, une mode en “conscience”, une mode adaptée à toute morphologie, dans l’élégance et la simplicité.

Seront aussi présents et acteurs dans ce petit bout d’après-midi

– Carole et L’atelier d’écriture de la médiathèque de Saint Pardoux la Rivière

– Ève et ses Ciseaux dans l’âme, de Brantôme, pour la mise en beauté des mannequins

– Danielle des ateliers Rose Cottage ,artiste couturière de Saint Front la Rivière, pour les accessoires

– L’atelier initiation à la TRAD (danse traditionnelle) de Milhac de Nontron

– Norbert de Saint Front la Rivière pour l’ambiance musicale .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-28 15:00:00

fin : 2024-04-28

Salle des fêtes

Milhac-de-Nontron 24470 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

