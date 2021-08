Fresnoy-le-Grand Fresnoy-le-Grand Aisne, Fresnoy-le-Grand Défilé de mode Dentelle de Calais Fresnoy-le-Grand Fresnoy-le-Grand Catégories d’évènement: Aisne

Fresnoy-le-Grand

Défilé de mode Dentelle de Calais Fresnoy-le-Grand, 18 septembre 2021, Fresnoy-le-Grand. Défilé de mode Dentelle de Calais 2021-09-18 20:30:00 – 2021-09-18 22:30:00

Fresnoy-le-Grand Aisne Fresnoy-le-Grand 3 Vous avez toujours rêvé d’assister à un défilé de mode ?

La Maison du Textile exauce votre souhait le temps d’une soirée.

Rendez-vous le samedi 18 septembre à 20h30 pour découvrir des robes labellisées “Dentelle de Calais” présentées par l’association les Amis de la Dentelle de Caudry. Réservation obligatoire au 03 23 09 02 74.

Pass-Sanitaire et masque obligatoires.

3 euros/personne — Gratuit -12ans Vous avez toujours rêvé d’assister à un défilé de mode ?

La Maison du Textile exauce votre souhait le temps d’une soirée.

Rendez-vous le samedi 18 septembre à 20h30 pour découvrir des robes labellisées “Dentelle de Calais” présentées par l’association les Amis de la Dentelle de Caudry. Réservation obligatoire au 03 23 09 02 74.

Pass-Sanitaire et masque obligatoires.

3 euros/personne — Gratuit -12ans +33 3 23 09 02 74 Vous avez toujours rêvé d’assister à un défilé de mode ?

La Maison du Textile exauce votre souhait le temps d’une soirée.

Rendez-vous le samedi 18 septembre à 20h30 pour découvrir des robes labellisées “Dentelle de Calais” présentées par l’association les Amis de la Dentelle de Caudry. Réservation obligatoire au 03 23 09 02 74.

Pass-Sanitaire et masque obligatoires.

3 euros/personne — Gratuit -12ans Maison du Textile dernière mise à jour : 2021-08-23 par

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Fresnoy-le-Grand Autres Lieu Fresnoy-le-Grand Adresse Ville Fresnoy-le-Grand lieuville 49.94936#3.41169