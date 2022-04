Défilé de mode Compiègne Compiègne Catégories d’évènement: Compiègne

Oise

Défilé de mode Compiègne, 28 avril 2022, Compiègne. Défilé de mode Compiègne

2022-04-28 – 2022-04-28

Compiègne Oise Organisé par l’association des commerçants de Compiègne. 10 magasins présenteront leurs collections Printemps-été 2022. Ouverture des portes à 19h30 ; début du défilé à 20h. Entrée gratuite sur invitation à retirer dans les magasins participants dans la liste sera diffusée sur Facebook “Compiègne les vitrines de votre ville”, Instagram “@Shop_in_Compiegne”, et sur leur site. Organisé par l’association des commerçants de Compiègne. 10 magasins présenteront leurs collections Printemps-été 2022. Ouverture des portes à 19h30 ; début du défilé à 20h. Entrée gratuite sur invitation à retirer dans les magasins participants dans la liste sera diffusée sur Facebook “Compiègne les vitrines de votre ville”, Instagram “@Shop_in_Compiegne”, et sur leur site. commerces.compiegne@gmail.com https://commerces-compiegne.fr/ Organisé par l’association des commerçants de Compiègne. 10 magasins présenteront leurs collections Printemps-été 2022. Ouverture des portes à 19h30 ; début du défilé à 20h. Entrée gratuite sur invitation à retirer dans les magasins participants dans la liste sera diffusée sur Facebook “Compiègne les vitrines de votre ville”, Instagram “@Shop_in_Compiegne”, et sur leur site. Non contractuelle – © Pexels / Pixabay

Compiègne

dernière mise à jour : 2022-04-06 par

Détails Catégories d’évènement: Compiègne, Oise Autres Lieu Compiègne Adresse Ville Compiègne lieuville Compiègne Departement Oise

Compiègne Compiègne Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/compiegne/

Défilé de mode Compiègne 2022-04-28 was last modified: by Défilé de mode Compiègne Compiègne 28 avril 2022 Compiègne Oise

Compiègne Oise