Défilé de mode Châtelus Châtelus Catégories d’évènement: Allier

Châtelus

Défilé de mode Châtelus, 30 septembre 2022, Châtelus. Défilé de mode le Bourg Pôle multiculturel Châtelus

2022-09-30 20:30:00 20:30:00 – 2022-09-30 23:00:00 23:00:00 le Bourg Pôle multiculturel

Châtelus Allier L’association pour la mise en valeur de Châtelus organise un défilé de mode

avec la collaboration de capitaine tortue et Elora et d’autre intervenant locaux coiffeur, esthéticienne, fleuriste et créatrices artisanal. le Bourg Pôle multiculturel Châtelus

