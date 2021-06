Paris Salon des Miroirs Paris Défilé de mode caritatif : « Jeunes créateurs » Salon des Miroirs Paris Catégorie d’évènement: Paris

Le défilé caritatif » Jeunes Créateurs », organisé par l’association Fashion For Foundation aura lieu le samedi 3 juillet 2021 au Salon des Miroirs à Paris. L’association Fashion For Foundation organise son premier défilé caritatif, sur le thème « Jeunes Créateurs », en partenariat avec l’Ecole Internationale de Mode de Paris. Les bénéfices de ce défilé auront pour but de financer une campagne de distribution de kits hygiéniques aux personnes démunies. N’hésitez plus, venez découvrir les créations de 9 jeunes créateurs de mode dans le cadre prestigieux du Salon des Miroirs. Le défilé sera suivi d’un cocktail. Événements -> Soirée / Bal Salon des Miroirs 13 Passage Jouffroy Paris 75009

8, 9 : Grands Boulevards (117m) 8, 9 : Richelieu – Drouot (210m) Lignes 20 & 39 – Grands Boulevards

