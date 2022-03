DÉFILÉ DE MODE Bouloire, 16 avril 2022, Bouloire.

DÉFILÉ DE MODE Bouloire

2022-04-16 – 2022-04-16

Bouloire Sarthe Bouloire

Vous avez envie de challenger les normes sociétales ? Vous avez toujours secrètement rêvé de défiler avec la rage d’un autre possible ? Vous avez envie de valoriser la création et la créativité ? Ce défilé est fait pour vous ! Vous serez accompagné.e par la compagnie de danse Marie Lenfant pour cette action participative et originale.

A partir de 10 ans

Gratuit sur inscription > Théâtre Epidaure – 02 43 35 56 04

+33 2 43 35 56 04

Vous avez envie de challenger les normes sociétales ? Vous avez toujours secrètement rêvé de défiler avec la rage d’un autre possible ? Vous avez envie de valoriser la création et la créativité ? Ce défilé est fait pour vous ! Vous serez accompagné.e par la compagnie de danse Marie Lenfant pour cette action participative et originale.

A partir de 10 ans

Gratuit sur inscription > Théâtre Epidaure – 02 43 35 56 04

Bouloire

dernière mise à jour : 2022-02-11 par