Eurobirdwatch au Défilé de l'Écluse

Dimanche 8 octobre, 10h00
Défilé de l'Écluse
Chevrier

Entrée libre et gratuite

Venez observer deux spectacles que nous offre la nature en automne : la migration des oiseaux et le brame du cerf. Au programme de cette grande journée : découverte du site de suivi des rapaces du défilé de l'Écluse, initiation au comptage des migrateurs, balade ornitho et affût pour les cerfs.

Défilé de l'Écluse
chevrier
Chevrier 74520
Haute-Savoie
Auvergne-Rhône-Alpes

2023-10-08T10:00:00+02:00 – 2023-10-08T17:00:00+02:00

