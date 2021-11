Gérardmer Gérardmer Gérardmer, Vosges DEFILE DE LA SAINT-NICOLAS Gérardmer Gérardmer Catégories d’évènement: Gérardmer

Vosges

DEFILE DE LA SAINT-NICOLAS Gérardmer, 4 décembre 2021, Gérardmer. DEFILE DE LA SAINT-NICOLAS Départ Mairie Centre Ville Gérardmer

2021-12-04 17:30:00 17:30:00 – 2021-12-04 18:30:00 18:30:00 Départ Mairie Centre Ville

Gérardmer Vosges Départ devant la mairie à 17h30. Défilé dans les rues C. de Gaulle, F. Mitterand, boulevard Kelsch et rue de la République. Visite de St Nicolas sur le marché de Noël dès 18h30 contact@societe-des-fetes.org +33 3 29 63 12 89 http://www.societe-des-fetes-gerardmer.org/ oti

Départ Mairie Centre Ville Gérardmer

dernière mise à jour : 2021-11-02 par

Détails Catégories d’évènement: Gérardmer, Vosges Autres Lieu Gérardmer Adresse Départ Mairie Centre Ville Ville Gérardmer lieuville Départ Mairie Centre Ville Gérardmer