Défilé de la Saint Laurent, 14 août 2022, .

Défilé de la Saint Laurent

2022-08-14 – 2022-08-14

Toute la population sera réunie pour la tradition populaire provençale la plus folklorique de notre région. Vous pourrez découvrir cette coutume des plus colorées. La charrette décorée de branches d’ormeaux sera tirée par des chevaux de trait, à qui la fête rendra hommage en souvenir du temps où le cheval était l’outil de travail, le moyen de déplacement ainsi que l’ami fidèle de nos ancêtres. Pour accompagner ce défilé, les habitants revêtiront les costumes typiques provençaux, et les chevaux seront parés de leurs plus beaux attributs : une grande couverture blanche ornée de rubans rouges. L’ensemble de ce défilé sera accompagné par les danses folkloriques au son des tambourins et des galoubets.



9h30 : Messe à l’église de la bourdonnière

10h30 : défilé traditionnel départ rond-point de la poste

12h00 : Vente du gaillardet

Chevaux, chars décorés, costumes, fanfares et tambourinaïres, toutes les traditions de la Provence célébrées lors de la cavalcade de la Saint-Laurent.

tourisme@allauch.com +33 4 91 10 49 20

Toute la population sera réunie pour la tradition populaire provençale la plus folklorique de notre région. Vous pourrez découvrir cette coutume des plus colorées. La charrette décorée de branches d’ormeaux sera tirée par des chevaux de trait, à qui la fête rendra hommage en souvenir du temps où le cheval était l’outil de travail, le moyen de déplacement ainsi que l’ami fidèle de nos ancêtres. Pour accompagner ce défilé, les habitants revêtiront les costumes typiques provençaux, et les chevaux seront parés de leurs plus beaux attributs : une grande couverture blanche ornée de rubans rouges. L’ensemble de ce défilé sera accompagné par les danses folkloriques au son des tambourins et des galoubets.



9h30 : Messe à l’église de la bourdonnière

10h30 : défilé traditionnel départ rond-point de la poste

12h00 : Vente du gaillardet

dernière mise à jour : 2022-05-25 par