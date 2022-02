DEFILE de la marque J.Perekriostova – Juliya KROS F/W 22-23 Centre culturel de l’Ambassade d’Ukraine 22 avenue de Messine 75008 Paris, 2 mars 2022, Paris.

DEFILE de la marque J.Perekriostova – Juliya KROS F/W 22-23

Centre culturel de l’Ambassade d’Ukraine 22 avenue de Messine 75008 Paris, le mercredi 2 mars à 19:00

Dans sa collection d’automne-hiver 2022/23, sous la dénomination « Elsa », la créatrice J.Perekriostova – Juliya KROS s’est tournée vers les racines créatives de son enfance, où de nombreuses créations et des garde-robes entières ont été créés pour sa poupée préférée. C’est une immersion dans l’époque où l’ouverture totale de l’éveil des enfants à toute nouveauté permettait de créer des vêtements de poupée à partir des seuls matériaux disponibles et de proposer combinaisons et formes les plus inattendues. La féminité et l’élégance de la silhouette, associées à des vestes surdimensionnées, évoquent des souvenirs d’enfance, alors que l’on passait les vêtements de nos parents qui semblaient énormes sur une silhouette fragile d’enfant. La collection est accentuée par des détails tels que des manches avec une coupe complexes et des imprimés. Le socle de la gamme est composé de chemisiers aux coupes complexes, dans des tons blancs et bleus, et de vestes surdimensionnées faites de divers matériaux qui peuvent être combinés entre eux. La palette de couleurs noire et grise de la collection est véhiculée par des tissus de costume souples, des tissus denim et imperméables de différentes textures. Dans le cadre du défilé, la collection est parfaitement complétée par la gamme de couleurs de base des chaussures LeKo, qui rappelle la liberté dans la féminité, préservant le caractère et l’ambition de chaque femme.

entrée libre sur inscription

DEFILE de la mode

