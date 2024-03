Défilé de jeeps et concert « Bands of Libération » Parc de la Mairie Luc-sur-Mer, vendredi 7 juin 2024.

Défilé de jeeps et concert « Bands of Libération » Parc de la Mairie Luc-sur-Mer Calvados

Le vendredi 7 juin, vivez une journée commémorative inoubliable à Luc-sur-Mer !

Programme :

15h à 17h Rassemblement et défilé de jeeps en front de mer. Admirez ces véhicules historiques qui ont marqué l’histoire et participez à un moment de souvenir et de partage.

17h à 18h Parc de la Mairie Concert « Bands of Libération ». Plongez dans l’atmosphère de la Libération au son des musiques de l’époque interprétées par des groupes talentueux.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-07 15:00:00

fin : 2024-06-07 18:00:00

Parc de la Mairie 45 Rue de la Mer

Luc-sur-Mer 14530 Calvados Normandie animations@lucsurmer.fr

L’événement Défilé de jeeps et concert « Bands of Libération » Luc-sur-Mer a été mis à jour le 2024-03-08 par Calvados Attractivité