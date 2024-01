Défilé de costumes traditionnels bretons par l’association Beg An Douar Saint-Renan, dimanche 25 février 2024.

Pour débuter sa nouvelle saison, le cercle celtique BEG AN DOUAR de Saint-Renan organise pour la première fois le « Léon mod Kozh », un grand défilé autour du costume traditionnel breton. Entouré des cercles du nord Finistère (Eskell an Elorn, Korollerien Montroulez, Dañserien Lann Tivizio, Ensemble Bleuniadur, Avel Dro Gwiseni), invités pour l’occasion, il propose au public de retracer l’évolution des costumes traditionnels du Léon au fil des siècles. Pour cela, vous pourrez admirer près de 100 costumes d’exception qui ont été portés entre 1860 et 1960 sur les différents terroirs du Nord Finistère. Une exposition et un échange permettront également au public d’en découvrir davantage. .

Place Léon Cheminant

Saint-Renan 29290 Finistère Bretagne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-25 10:00:00

fin : 2024-02-25 18:00:00



