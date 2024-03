Défilé de civils en tenue d’époque Sainte-Mère-Église, dimanche 2 juin 2024.

Défilé de civils en tenue d’époque Sainte-Mère-Église Manche

Défilé de passionnés habillés en tenue d’époque civiles et résistants des années 40 ( pitions, véhicules et chevaux). Défilé dans les rues autour de l’église.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-02 16:00:00

fin : 2024-06-02 17:00:00

rue Eisenhower

Sainte-Mère-Église 50480 Manche Normandie

L’événement Défilé de civils en tenue d’époque Sainte-Mère-Église a été mis à jour le 2024-03-20 par OT Baie du Cotentin