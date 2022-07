Défilé costumé « Entre Terre et Mer » Penmarch Penmarch Catégories d’évènement: Finistère

Finistère L’association Terre et Mer organisera son défilé costumé entre le phare d’Eckmühl et le port de Saint Guénolé.

Défilé de tradition populaire avec plus de 200 costumes bigoudens de 1900 à nos jours. Plusieurs scènes seront représentées autour de la pêche, du travail de la terre, des costumes bigoudens… Un beau rassemblement où se mêleront les générations. A découvrir le village des artisans. Restauration sur la place du marché de Saint-Guénolé.

Fest Noz (bal breton) en soirée.

penmarch.terre.et.mer@gmail.com +33 2 98 82 37 99 http://www.penmarch-entre-terre-et-mer.bzh/

