Défilé costumé Arthez-de-Béarn, vendredi 16 février 2024.

Défilé costumé Arthez-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Le cortège s’élancera direction la Maison de retraite puis s’arrêtera à la mairie où leur seront remises les clés de la cité,

avant de rejoindre la place du Palais pour le jugement et la crémation de Sent Pançard.

Goûter par le comité des fêtes puis les danses et chants béarnais des collégiens occitanistes clôtureront la journée. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-16 13:30:00

fin : 2024-02-16

Arthez-de-Béarn 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

L’événement Défilé costumé Arthez-de-Béarn a été mis à jour le 2024-02-13 par OT Coeur de Béarn