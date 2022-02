Défilé Centre socio-éducatif Wattrelos Catégories d’évènement: Nord

Wattrelos

Défilé Centre socio-éducatif, 19 mars 2022, Wattrelos. Défilé

Centre socio-éducatif, le samedi 19 mars à 19:00

Les Ateliers de Coupe et Couture vous proposent un défilé pour vous présenter les créations de ses adhérents. Vendredi 18 mars 2022 à 19h Centre Socio-Educatif, 10 rue Gustave Delory à Wattrelos Entrée libre Informations au 03.20.02.63.83 Pass vaccinal obligatoire

Entrée libre

par les Ateliers de Coup et Couture de Wattrelos Centre socio-éducatif 10, rue Gustave Delory, 59150 Wattrelos Wattrelos Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-19T19:00:00 2022-03-19T20:30:00

