Cette année, le carnaval de Moulins aura bien lieu, avec le P’tit D’siré et ses copains Géants, fanfares. A cette occasion, nous aurons le plaisir de découvrir le nouveau géant de Moulins ” l’arbre pour le climat”, porteur des messages des habitants expliquant leur contribution à la réduction de l’empreinte carbone. Une réunion d’information est prévue le lundi 20 septembre à la salle Courmont à 18h , nous vous attendons, nombreux ! Port du masque obligatoire dans le périmètre du défilé. Déambulation déguisée sur le quartier Lille-Moulins. place du Carnaval place du Carnaval Lille Lille-Moulins Nord

2021-10-09T09:30:00 2021-10-09T12:00:00

