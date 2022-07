Défilé Bagadoù – Le Cercle Montfortais fête ses 100 ans !

Le Cercle Montfortais fête ses 100 ans ! Pour l'occasion, rendez-vous dès 11h dans le centre ville de Montfort pour le défilé Bagadoù et Cercles. et à 14h00 le dimanche 10 juillet 2022 pour un soectacle breton au parc municipal

