Défilé aux lampions Pleurtuit Pleurtuit Pleurtuit Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Pleurtuit

Défilé aux lampions Pleurtuit, 21 janvier 2023, Pleurtuit Pleurtuit. Défilé aux lampions Espace Delta Rue Ransbach Baumbach Pleurtuit Ille-et-Vilaine Rue Ransbach Baumbach Espace Delta

2023-01-21 17:45:00 – 2023-01-21

Rue Ransbach Baumbach Espace Delta

Pleurtuit

Ille-et-Vilaine Pleurtuit Dans le cadre de la journée franco-allemande. Organisé par L’Entente Pleurtuit Ransbach Baumbach. Le 22 janvier 2023, la France et l’Allemagne fêteront les 60 ans du traité de l’Elysée. Signé par le Général de Gaulle et le chancelier Adenauer, ce traité marque la réconciliation franco-allemande 18 ans après la fin de la guerre mondiale. Le 22 janvier 2003, le président Jacques Chirac et le chancelier Gerhard Schröder proclament cette date du 22 janvier “journée franco-allemande”. Pour fêter ces 60è et 20è anniversaires d’amitié entre les 2 pays, l’association franco-allemande de Pleurtuit (EPRB) organise une animation pour commémorer cet événement. Défilé avec lampions et avec drapeaux. Les enfants de Pleurtuit seront sensibilisés dans les écoles.

Le rendez-vous est donné à 17h45 devant l’Espace Delta. Départ à 18h pour un circuit à travers la ville, arrêt au jardin du Westerwald et retour place du Général de Gaulle. jumelagepleurtuit@outlook.fr Rue Ransbach Baumbach Espace Delta Pleurtuit

dernière mise à jour : 2023-01-12 par

Détails Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine, Pleurtuit Autres Lieu Pleurtuit Adresse Pleurtuit Ille-et-Vilaine Rue Ransbach Baumbach Espace Delta Ville Pleurtuit Pleurtuit lieuville Rue Ransbach Baumbach Espace Delta Pleurtuit Departement Ille-et-Vilaine

Pleurtuit Pleurtuit Pleurtuit Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pleurtuit-pleurtuit/

Défilé aux lampions Pleurtuit 2023-01-21 was last modified: by Défilé aux lampions Pleurtuit Pleurtuit 21 janvier 2023 Espace Delta Rue Ransbach Baumbach Pleurtuit Ille-et-Vilaine ille-et-vilaine Pleurtuit Pleurtuit, Ille-et-Vilaine

Pleurtuit Pleurtuit Ille-et-Vilaine