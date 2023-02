Défilé aux lampions, feu d’artifice et bal Gargilesse-Dampierre OT Vallée de la Creuse Gargilesse-Dampierre Catégories d’Évènement: Gargilesse-Dampierre

Indre

Défilé aux lampions, feu d’artifice et bal, 13 juillet 2023, Gargilesse-Dampierre OT Vallée de la Creuse Gargilesse-Dampierre. Défilé aux lampions, feu d’artifice et bal Place du Château Gargilesse-Dampierre Indre

2023-07-13 – 2023-07-13 Gargilesse-Dampierre

Indre Gargilesse-Dampierre Rendez-vous à 22h00 place du Château et Alexandre Manceau pour la marche aux lampions, suivi d’un feu d’artifice tiré au pont noir et d’un bal populaire. Marche aux lampions, feu d’artifice au pont Noir et bal du 13 juillet à Gargilesse. gargilesse.evenement@gmail.com https://gargilesse.fr/ ©PIXABAY

Gargilesse-Dampierre

dernière mise à jour : 2023-02-17 par OT Vallée de la Creuse

Détails Catégories d’Évènement: Gargilesse-Dampierre, Indre Autres Lieu Gargilesse-Dampierre Adresse Place du Château Gargilesse-Dampierre Indre OT Vallée de la Creuse Ville Gargilesse-Dampierre OT Vallée de la Creuse Gargilesse-Dampierre lieuville Gargilesse-Dampierre Departement Indre

Gargilesse-Dampierre Gargilesse-Dampierre OT Vallée de la Creuse Gargilesse-Dampierre Indre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gargilesse-dampierre ot vallee de la creuse gargilesse-dampierre/

Défilé aux lampions, feu d’artifice et bal 2023-07-13 was last modified: by Défilé aux lampions, feu d’artifice et bal Gargilesse-Dampierre 13 juillet 2023 Gargilesse-Dampierre Gargilesse-Dampierre, Indre Indre OT Vallée de la Creuse Place du Chateau Gargilesse-Dampierre Indre

Gargilesse-Dampierre OT Vallée de la Creuse Gargilesse-Dampierre Indre