Ctes-d’Armor Lanvollon Samain (ou Samhain) est le nom de la fête celtique à l’origine d’Halloween. Pendant cette période, la frontière entre notre monde et celui des morts devient plus perméable. Il est conseillé de se déguiser et de porter un masque pour ne pas être reconnu par les esprits pris par l’envie de circuler parmi nous. Soirée organisée par Imladris, votre coopérative de (ré-)animation de village ! Nous avons décidé de proposer deux parcours : le parcours « marche tranquille » (départ à 18h30) et le parcours « aventuriers » (départ à 20h30). Des lampions seront distribués à prix libre avant le défilé. En référence à la tradition des festins, du thé et des gâteaux seront servis entre les deux parcours (également en prix libre). contact-samain@imladris.bzh http://samain.imladris.bzh/ Lanvollon

