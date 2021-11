Beaujeu Beaujeu Beaujeu, Rhône Défilé aux flambeaux, mise en perce et bal des Sarmentelles Beaujeu Beaujeu Catégories d’évènement: Beaujeu

Rhône

Défilé aux flambeaux, mise en perce et bal des Sarmentelles Beaujeu, 17 novembre 2021, Beaujeu.

2021-11-17 – 2021-11-17

Beaujeu Rhône A 23h00 défilé aux flambeaux depuis le Grand Chapiteau. A minuit, Place de l’Hôtel de Ville, son et lumière, feu d’artifice et dégustation du Beaujolais Nouveau millésime 2021 offerte par les Sarmentelles, suivi du grand bal des Sarmentelles (payant). Beaujeu

